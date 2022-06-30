В ДНР заявили о ранении мирной жительницы при обстреле ВСУ Донецка

Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка, в результате чего ранение получила мирная жительница, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РИА Новости

«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица — женщины 1946 г. р. в результате обстрела ВФУ Кировского района Донецка», — говорится в сообщении представительства в Telegram. Ранее стало известно, что за время эскалации на территории Донецкой Народной Республики погибли более 200 мирных граждан, ранения получили свыше 2 тыс. человек. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подсчитать ущерб, нанесённый Донбассу со стороны Украины и стран НАТО.