В ДНР заявили о ранении мирной жительницы при обстреле ВСУ Донецка
- РИА Новости
«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица — женщины 1946 г. р. в результате обстрела ВФУ Кировского района Донецка», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Ранее стало известно, что за время эскалации на территории Донецкой Народной Республики погибли более 200 мирных граждан, ранения получили свыше 2 тыс. человек.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подсчитать ущерб, нанесённый Донбассу со стороны Украины и стран НАТО.