В ДНР заявили о ранении мирной жительницы при обстреле ВСУ Донецка

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Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка, в результате чего ранение получила мирная жительница, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В ДНР заявили о ранении мирной жительницы при обстреле ВСУ Донецка
  • РИА Новости

«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица — женщины 1946 г. р. в результате обстрела ВФУ Кировского района Донецка», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Ранее стало известно, что за время эскалации на территории Донецкой Народной Республики погибли более 200 мирных граждан, ранения получили свыше 2 тыс. человек.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подсчитать ущерб, нанесённый Донбассу со стороны Украины и стран НАТО.

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