В ДНР сообщили о гибели более 200 гражданских лиц от обстрелов ВСУ с момента эскалации

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За время эскалации на территории Донецкой Народной Республики погибли более 200 мирных граждан, ранения получили свыше 2 тыс. человек.
В ДНР сообщили о гибели более 200 гражданских лиц от обстрелов ВСУ с момента эскалации
  • AP
  • © Oleksandr Ratushniak

«За 134 дня эскалации погибли 208 гражданских лиц, в том числе 12 детей», — следует из данных представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что ранения в границах республики получили 964 человека, в числе которых 72 ребёнка. На освобождённой ранее территории пострадали 1452 человека, в том числе 79 детей.

Ранее Нина, мама шестилетней Алины Гребенниковой, погибшей в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск, раскрыла Ruptly подробности о гибели дочери.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подсчитать ущерб, нанесённый Донбассу со стороны Украины и стран НАТО.

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