В ДНР сообщили о гибели более 200 гражданских лиц от обстрелов ВСУ с момента эскалации

За время эскалации на территории Донецкой Народной Республики погибли более 200 мирных граждан, ранения получили свыше 2 тыс. человек.

«За 134 дня эскалации погибли 208 гражданских лиц, в том числе 12 детей», — следует из данных представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что ранения в границах республики получили 964 человека, в числе которых 72 ребёнка. На освобождённой ранее территории пострадали 1452 человека, в том числе 79 детей.

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