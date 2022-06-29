Мама погибшей из-за обстрела в Макеевке шестилетней девочки рассказала о гибели дочери

Нина, мама шестилетней Алины Гребенниковой, погибшей в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск, рассказала Ruptly подробности о гибели дочери.

Она рассказала, что в день обстрела они с мужем и тремя дочерьми, а также с соседкой и её детьми пошли гулять на территорию 56-й школы.

«Просто, вы понимаете, везде стреляют — мы уже не знали, где гулять с детками. И в это время был выстрел», — поделилась мать девочки.

По её словам, Алина каталась на велосипеде, когда «над головой начало всё разрываться».

«Мы все попадали, а она не успела... Не уберегли... Я подскочила, а ребёнок лежал прямо. Она, получается, возле велосипеда была. И лужа крови. И я её схватила, начала кричать, чтоб скорую вызвали...» — рассказала Нина.

Женщина добавила, что на место вызвали скорую помощь.

«Когда ребёнка довезли до больницы, то она уже очень тяжело, через раз, дышала. Медики быстро среагировали, они её забрали в реанимацию. Вот спустя двое суток ребёнок не выжил», — добавила она.

Ранее в штабе теробороны ДНР заявили, что в результате обстрела Макеевки украинскими военными один человек погиб и ещё три пострадали.