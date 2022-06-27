В ДНР сообщили о гибели одного и ранении трёх человек в Макеевке

В результате обстрела Макеевки украинскими военными один человек погиб и ещё трое пострадали. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате обстрела ВФУ в Червоногвардейском районе Макеевки получили ранения три мирных жителя, ещё один человек погиб», — говорится в заявлении в Telegram.

Также сообщалось, что в результате обстрела украинскими военными Ясиноватой пострадали два человека.

Ранее стало известно, что в Запорожской области в результате обстрела Васильевки Вооружёнными силами Украины погибла женщина, пострадали десятки домовладений и автотранспорт.