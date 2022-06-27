В ДНР сообщили о гибели одного и ранении трёх человек в Макеевке
- AP
«В результате обстрела ВФУ в Червоногвардейском районе Макеевки получили ранения три мирных жителя, ещё один человек погиб», — говорится в заявлении в Telegram.
Также сообщалось, что в результате обстрела украинскими военными Ясиноватой пострадали два человека.
Ранее стало известно, что в Запорожской области в результате обстрела Васильевки Вооружёнными силами Украины погибла женщина, пострадали десятки домовладений и автотранспорт.