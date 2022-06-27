В Запорожской области сообщили о гибели женщины при обстреле ВСУ Васильевки
- AP
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.
«Около 04:30 на протяжении нескольких десятков минут из ракетных систем залпового огня были обстреляны жилые кварталы Васильевки», — заявил он.
По предварительной информации, погибла 52-летняя женщина. Десятки домовладений были серьёзно повреждены.
Также повреждён автотранспорт.
Ранее Рогов заявил, что украинские спецслужбы перешли от тактики обстрелов Запорожской области к терроризму в отношении мирных граждан.