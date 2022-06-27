В Запорожской области сообщили о гибели женщины при обстреле ВСУ Васильевки

В Запорожской области в результате обстрела Васильевки Вооружёнными силами Украины погибла женщина, пострадали десятки домовладений и автотранспорт.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.

«Около 04:30 на протяжении нескольких десятков минут из ракетных систем залпового огня были обстреляны жилые кварталы Васильевки», — заявил он.

По предварительной информации, погибла 52-летняя женщина. Десятки домовладений были серьёзно повреждены.

Также повреждён автотранспорт.

Ранее Рогов заявил, что украинские спецслужбы перешли от тактики обстрелов Запорожской области к терроризму в отношении мирных граждан.