В Запорожской области сообщили о гибели женщины при обстреле ВСУ Васильевки

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В Запорожской области в результате обстрела Васильевки Вооружёнными силами Украины погибла женщина, пострадали десятки домовладений и автотранспорт.
В Запорожской области сообщили о гибели женщины при обстреле ВСУ Васильевки
  • AP

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.

«Около 04:30 на протяжении нескольких десятков минут из ракетных систем залпового огня были обстреляны жилые кварталы Васильевки», — заявил он.

По предварительной информации, погибла 52-летняя женщина. Десятки домовладений были серьёзно повреждены.

Также повреждён автотранспорт.

Ранее Рогов заявил, что украинские спецслужбы перешли от тактики обстрелов Запорожской области к терроризму в отношении мирных граждан.

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