Володин предложил оценить нанесённый Донбассу ущерб со стороны Украины и стран НАТО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подсчитать ущерб, нанесённый Донбассу со стороны Украины и стран НАТО.

«Нам правильно было бы создать совместную рабочую группу и посчитать ущерб, который нанесли ЛНР киевский режим, страны НАТО, поставляющие и оружие, и боеприпасы, наёмников, которые принесли слёзы и смерть на территорию ЛНР и ДНР», — заявил Володин.

Он отметил, что этот вопрос нужно изучить в рабочем порядке и выйти на согласованное решение.

Ранее RT снял видеоролик о том, как россияне из разных регионов приезжают помогать жителям Донбасса и освобождённых территорий Украины восстанавливать инфраструктуру и налаживать мирную жизнь.