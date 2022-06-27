RT снял ролик о помощи россиян в восстановлении Донбасса

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RT снял видеоролик о том, как россияне из разных регионов приезжают помогать жителям Донбасса и освобождённых территорий Украины восстанавливать инфраструктуру и налаживать мирную жизнь. 
RT снял ролик о помощи россиян в восстановлении Донбасса
  • AP

Сотрудники МЧС России вместе со спасателями Донецкой Народной Республики занимаются разбором завалов в Мариуполе.

В городе Харцызске (ДНР) специалисты из Нижнего Новгорода проводят замену дорожного полотна.

Также руководство российских регионов берет шефство над населёнными пунктами ДНР и ЛНР.

К примеру, Башкирия оказывает помощь городу Красный Луч в ЛНР. В город также приехали врачи и уже начали вести приём в местных больницах. 

Ранее сообщалось, что строители и энергетики из Магаданской области начали восстановление Ждановки (ДНР).

15 июня в Минстрое России сообщили о том, что в ближайшее время планируется начать восстановление пострадавших в результате боевых действий Мариуполя и Волновахи. На данный момент на указанных территориях ведётся оценка ущерба и составляются планы восстановительных работ, подсчитывается, сколько и каких ресурсов для этого необходимо.

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