Строители и энергетики из Магаданской области начали восстановление Ждановки

Восстановительные работы в Ждановке Донецкой Народной Республики начали специалисты из Магаданской области. Туда прибыли для оказания помощи строители и энергетики.

Об этом сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов в своём Telegram-канале.

«Колымчане искренне сопереживают проблемам ждановцев, хотят помочь в восстановлении нормальной мирной жизни. Спасибо им за это. Будем работать», — говорится в сообщении.

Магаданская область взяла шефство над Ждановкой, между властями региона и города заключено соглашение о помощи в восстановлении инфраструктуры и ряде других сфер.

15 июня в Минстрое России сообщили о том, что в ближайшее время планируется начать восстановление пострадавших в результате боевых действий Мариуполя и Волновахи. На данный момент на указанных территориях ведётся оценка ущерба и составляются планы восстановительных работ, подсчитывается, сколько и каких ресурсов для этого необходимо.