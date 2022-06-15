Минстрой России: в ближайшее время начнётся восстановление Мариуполя и Волновахи
Об этом пишет РИА Недвижимость.
На данный момент на указанных территориях ведётся оценка ущерба и составляются планы восстановительных работ, подсчитывается, сколько и каких ресурсов для этого необходимо.
«Главной целью является обеспечение жильём максимального количества людей, которые собираются вернуться в свои регионы», — уточнили в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что восстановлением займутся на всех нуждающихся в этом территориях.