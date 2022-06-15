Минстрой России: в ближайшее время начнётся восстановление Мариуполя и Волновахи

В Минстрое России сообщили о том, что в ближайшее время планируется начать восстановление пострадавших в результате боевых действий Мариуполя и Волновахи.

Об этом пишет РИА Недвижимость.

На данный момент на указанных территориях ведётся оценка ущерба и составляются планы восстановительных работ, подсчитывается, сколько и каких ресурсов для этого необходимо.

«Главной целью является обеспечение жильём максимального количества людей, которые собираются вернуться в свои регионы», — уточнили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что восстановлением займутся на всех нуждающихся в этом территориях.