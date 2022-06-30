Член ОП Данюк прокомментировал вывод гарнизона ВС России с острова Змеиный

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Ангелина Шурпина
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT завершение российскими ВС выполнения задач на острове Змеиный и вывод находившегося там гарнизона.
Член ОП Данюк прокомментировал вывод гарнизона ВС России с острова Змеиный
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

По словам эксперта, этот шаг демонстрирует, что Россия совершенно не мешает тому, чтобы зерно из украинских портов покинуло Чёрное море.

«Потому что нашу страну обвиняют в том, что она якобы создаёт продовольственный кризис, поэтому в данном случае никаких аргументов у тех, кто пытается этот миф продвигать, уже не остаётся», — подчеркнул специалист.

Аналитик добавил, что это «правильное стратегическое решение».

Ранее Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный в качестве шага доброй воли.

В ведомстве подчеркнули, что теперь слово за Киевом, который до сих пор не разминировал побережье Чёрного моря, включая припортовые акватории.

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