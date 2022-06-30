Володин: Россия обменивает только тяжелораненых боевиков «Азова»

Россия обменивает только тяжелораненых боевиков украинского националистического батальона «Азов», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Действительно, обмены идут, но по всем участникам батальона «Азов» ведутся предметные следственные мероприятия... Исключительно когда тяжелораненые или в случае, когда раненые дальше уже не могут участвовать в боевых действиях, такие решения принимаются», — цитирует его ТАСС.

Володин в своих заявлениях сослался на «источники, которым можно доверять».

«Мы напрямую взаимодействуем с теми, кто эти решения принимает», — добавил он.

Верховный суд России ранее отложил на 2 августа рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании террористической организацией украинского нацбатальона «Азов».

Изначально судебное заседание должно было пройти 26 мая, но было перенесено на 29 июня.