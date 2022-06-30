Володин: Россия обменивает только тяжелораненых боевиков «Азова»
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«Действительно, обмены идут, но по всем участникам батальона «Азов» ведутся предметные следственные мероприятия... Исключительно когда тяжелораненые или в случае, когда раненые дальше уже не могут участвовать в боевых действиях, такие решения принимаются», — цитирует его ТАСС.
Володин в своих заявлениях сослался на «источники, которым можно доверять».
«Мы напрямую взаимодействуем с теми, кто эти решения принимает», — добавил он.
Верховный суд России ранее отложил на 2 августа рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании террористической организацией украинского нацбатальона «Азов».
Изначально судебное заседание должно было пройти 26 мая, но было перенесено на 29 июня.