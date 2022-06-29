Политолог Бальбек сравнил просьбу Зеленского к НАТО о гарантиях безопасности с анекдотом

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Крымский политолог Руслан Бальбек сравнил просьбу украинского президента Владимира Зеленского к НАТО о гарантиях безопасности с анекдотом. Об этом сообщило РИА Новости.
Политолог Бальбек сравнил просьбу Зеленского к НАТО о гарантиях безопасности с анекдотом
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По мнению Бальбека, на просьбу Зеленского «воевать до победы» в НАТО ответили анекдотом.

«Санитар, может, в реанимацию? Нет! Доктор сказал в морг», — поделился шуткой эксперт.

Ранее Зеленский в обращении к странам НАТО пожаловался на политику «открытых дверей» альянса, которая «напоминает старые турникеты киевского метро»: они открыты, но чтобы пройти через них, нужно заплатить.

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT заявил, что Зеленский, «наверное, не понял, что подобного рода сравнениями он унизил себя, свою страну, собственное национальное достоинство и гордость».

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