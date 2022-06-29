Политолог Мезюхо прокомментировал обращение Зеленского к странам НАТО
- AP
«Зеленский, наверное, не понял, что подобного рода сравнениями он унизил себя, свою страну, собственное национальное достоинство и гордость», — отметил политолог.
При этом, по мнению эксперта, НАТО не будет в ближайшее время принимать украинское государство в свой состав.
«Североатлантический альянс будет просто вести боевые действия на Украине до последнего украинца руками Зеленского», — заключил собеседник RT.
Ранее Зеленский пожаловался на политику «открытых дверей» НАТО, сравнив её с турникетами в метро.
В марте он заявил о необходимости признать, что стране не войти в состав альянса.