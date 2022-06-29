Политолог Мезюхо прокомментировал обращение Зеленского к странам НАТО

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Ангелина Шурпина
Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT прокомментировал обращение украинского лидера Владимира Зеленского к странам НАТО. В нём президент Украины пожаловался на политику «открытых дверей» альянса, которая «напоминает старые турникеты киевского метро»: они открыты, но чтобы пройти через них, нужно заплатить.
Политолог Мезюхо прокомментировал обращение Зеленского к странам НАТО
  • AP

«Зеленский, наверное, не понял, что подобного рода сравнениями он унизил себя, свою страну, собственное национальное достоинство и гордость», — отметил политолог.

При этом, по мнению эксперта, НАТО не будет в ближайшее время принимать украинское государство в свой состав.

«Североатлантический альянс будет просто вести боевые действия на Украине до последнего украинца руками Зеленского», — заключил собеседник RT.

Ранее Зеленский пожаловался на политику «открытых дверей» НАТО, сравнив её с турникетами в метро.

В марте он заявил о необходимости признать, что стране не войти в состав альянса.

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