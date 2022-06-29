Пушилин: ДНР и Украина обменялись 144 военнопленными с каждой стороны

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Донецкая Народная Республика и Украина провели обмен военнопленными в формате «144 на 144». Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин: ДНР и Украина обменялись 144 военнопленными с каждой стороны
  • РИА Новости

«Сегодня 144 бойца Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооружённых формирований Украины, большинство из которых ранены. Несколько из них — рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжёлые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями», — написал Пушилин в Telegram.

Основная задача властей ДНР — спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации, подчеркнул глава республики.

«У врага оказались очень ценные военнослужащие. Среди освобождённых есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен. Большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», — сказал Пушилин.

Ранее уполномоченный по правам человека в России заявила, что МККК по-разному относится к военнопленным россиянам и украинцам.

По её словам, аппарат омбудсмена плотно работает с Минобороны и МЧС по вопросам обращений граждан, которые связаны со спецоперацией на Украине, и с беженцами, которые находятся на российской территории.

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