Выпускникам школ в Мелитополе вручили первые аттестаты российского образца

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Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев вручил первые аттестаты российского образца выпускникам средней общеобразовательной школы в городе Мелитополе Запорожской области.
Выпускникам школ в Мелитополе вручили первые аттестаты российского образца
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации Мелитополя.

Отмечается, что Музаев выдал аттестаты выпускникам школы №15.

«Всего в школу доставлено 4400 аттестатов за 9-е и 11-е классы, включая 400 аттестатов с отличием и медали к ним», — заявили в администрации.

Ранее в военно-гражданской администрации Запорожской области заявили, что в регионе абоненты активировали около 170 тыс. сим-карт российского оператора.

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