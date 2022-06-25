Абоненты в Запорожской области активировали около 170 тысяч сим-карт российского оператора

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В военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области заявили, что в регионе абоненты активировали около 170 тыс. сим-карт российского оператора.

«Идёт активная работа по обеспечению бесперебойной мобильной связью и интернетом. На данный момент активированы уже 168 тыс. карт российского мобильного оператора +7990», — цитирует заявление администрации ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области после отключения Украиной мобильной связи заработало три новых мобильных оператора.

Также отмечалось, что в Херсонской области до конца июля планируют восстановить все вышки сотовой связи и обеспечить полное покрытие региона.

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