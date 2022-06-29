Верховный суд ДНР: британский наёмник Пиннер обжалует приговор о смертной казни

В Верховном суде Донецкой Народной Республики подтвердили получение кассационной жалобы от британца Шона Пиннера, наёмника ВСУ, приговорённого к смертной казни.

Об этом сообщает ТАСС.

По информации суда, жалоба будет рассмотрена не позднее двух месяцев со дня её направления. Точная дата пока не сообщается.

Адвокат Пиннера Юлия Церковникова просит отменить приговор о смертной казни и заменить наказание на пожизненное лишение свободы.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Брагиму Саадуну, которые воевали на стороне Украины.