МККК информировал Россию о своей деятельности в Донбассе и на Украине
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского МИД.
«Филип Шперри (представитель МККК по вопросам содействия техническим гуманитарным консультациям в рамках ситуации на Украине. — RT) информировал о текущей деятельности МККК на Украине, а также в Луганской и Донецкой народных республиках», — говорится в сообщении.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что МККК по-разному относится к военнопленным россиянам и украинцам.
Москалькова также сообщила о планах обсудить с генсекретарём Международного комитета Красного Креста условия содержания российских военнопленных на Украине.