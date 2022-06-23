Москалькова обсудит с генсеком МККК условия содержания российских пленных на Украине

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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о планах обсудить с генсекретарём Международного комитета Красного Креста (МККК) условия содержания российских военнопленных на Украине.
Москалькова обсудит с генсеком МККК условия содержания российских пленных на Украине
  • РИА Новости

«Именно вот это хотелось бы знать подробнее, и завтра я буду на эту тему разговаривать с генеральным секретарём Красного Креста», — цитирует её РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам человека в России заявила, что МККК по-разному относится к военнопленным россиянам и украинцам.

По её словам, аппарат омбудсмена плотно работает с Минобороны и МЧС по вопросам обращений граждан, которые связаны со спецоперацией на Украине, и с беженцами, которые находятся на российской территории.

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