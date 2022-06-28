Депутат Водолацкий назвал провокацией угрозы экс-главы МВД Латвии «забрать» Калининград

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о том, что ограничение транзита в Калининградскую область является сигналом для России, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград.

РИА Новости

«Это очередная провокация западных политиков, которые стараются не выпасть из информационного поля», — заявил Водолацкий. По его мнению, таким образом иностранные чиновники стремятся внести свою лепту на фоне проведения русофобской политики западными руководителями. «То, что высказал бывший министр внутренних дел Латвии, — это безумно. Все понимают, что Россия никогда не пойдёт на то, чтобы кто-то посягал на наши границы, на наши территории», — добавил парламентарий. Данное заявление также является попыткой властей отвлечь собственных граждан от проблем, назревающих внутри государства, пояснил эксперт. Ранее экс-глава МВД Латвии заявил о готовности Европы и НАТО «забрать» Калининград.