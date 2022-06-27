В ДНР заявили о ранении подростка в результате обстрела ВСУ Ясиноватой

В результате обстрела украинскими военными Ясиноватой в Донецкой Народной Республике ранение получил подросток, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

«В результате обстрела ВФУ Ясиноватой, в микрорайоне Центральном, получил ранения подросток 2007 года рождения», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Ранее стало известно, что по состоянию на 26 июня с начала эскалации на территории Донецкой Народной Республики погибли почти 200 мирных граждан, в числе которых дети.

24 июня в результате очередного обстрела Донецка со стороны украинской армии погиб мальчик 2009 года рождения.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Петровского района города погибла женщина.