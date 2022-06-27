В ДНР заявили о ранении подростка в результате обстрела ВСУ Ясиноватой

Короткая ссылка
В результате обстрела украинскими военными Ясиноватой в Донецкой Народной Республике ранение получил подросток, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
В ДНР заявили о ранении подростка в результате обстрела ВСУ Ясиноватой
  • AP

«В результате обстрела ВФУ Ясиноватой, в микрорайоне Центральном, получил ранения подросток 2007 года рождения», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Ранее стало известно, что по состоянию на 26 июня с начала эскалации на территории Донецкой Народной Республики погибли почти 200 мирных граждан, в числе которых дети. 

24 июня в результате очередного обстрела Донецка со стороны украинской армии погиб мальчик 2009 года рождения.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Петровского района города погибла женщина

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить