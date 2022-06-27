В Минобороны России сообщили, что уничтоженные в Луганской Народной Республике грузинские наёмники причастны к издевательствам и убийствам российских военных.

«Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года. Минобороны России обладает информацией по каждому наёмнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих. Мы их нашли и покарали», — говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

Уничтоженные в ЛНР грузинские наёмники причастны к убийствам российских военных

Как сообщалось, 26 июня рядом с Лисичанским НПЗ в ЛНР были уничтожены две группы наёмников: первая была «интернациональной» и состояла из граждан различных европейских государств, вторая включала в себя только наёмников из Грузии.

В начале июня председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что Следственный комитет России расследует уголовные дела против более 70 наёмников, которые принимали участие в боевых действиях на Украине.