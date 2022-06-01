Бастрыкин: СК расследует уголовные дела против более 70 наёмников на Украине
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«Фигурантами уголовных дел о наёмничестве на данный момент являются свыше 70 лиц. Некоторые из них уже сдались в плен и были допрошены следователями», — сказал он в интервью «Российской газете».
По словам Бастрыкина, они прибыли на Украину из США, Канады, Великобритании, Норвегии, Грузии и других стран.
Генеральная прокуратура ДНР завершила расследование в отношении группы наёмников из Британии и Марокко. Материалы уголовного дела переданы в суд.
Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина отметила, что иностранные наёмники, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины, не подлежат обмену.