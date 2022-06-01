В ДНР заявили, что иностранные наёмники не подлежат обмену
По её словам, наёмники действовали в Донбассе не как военнослужащие, соблюдая международные конвенции.
Они действовали здесь как террористы, как нацисты, поэтому ни о каком обмене не может идти речи», — цитирует ТАСС Шишкину.
Ранее стало известно, что генеральная прокуратура ДНР завершила расследование в отношении группы наёмников из Британии и Марокко. Материалы уголовного дела уже переданы в суд. К обвиняемым может быть применена высшая мера наказания, то есть смертная казнь.