В ДНР сообщили о гибели мирной жительницы после обстрела украинскими войсками Гольмовского

Мирная жительница, ранее пострадавшая при обстреле ВСУ горловского посёлка городского типа Гольмовского, погибла, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«К величайшему сожалению, жительница посёлка Гольмовского Л. Т. К. 1955 года рождения, получившая ранения вследствие сегодняшнего обстрела со стороны ВФУ, скончалась», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Приходько информировал, что число раненых мирных жителей Горловки вследствие обстрелов со стороны украинской армии возросло до семи, среди которых ребёнок.

Утром 26 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм.