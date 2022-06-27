В ДНР сообщили о гибели мирной жительницы после обстрела украинскими войсками Гольмовского

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Мирная жительница, ранее пострадавшая при обстреле ВСУ горловского посёлка городского типа Гольмовского, погибла, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
В ДНР сообщили о гибели мирной жительницы после обстрела украинскими войсками Гольмовского
  • AP

«К величайшему сожалению, жительница посёлка Гольмовского Л. Т. К. 1955 года рождения, получившая ранения вследствие сегодняшнего обстрела со стороны ВФУ, скончалась», — написал он в своём Telegram-канале. 

Ранее Приходько информировал, что число раненых мирных жителей Горловки вследствие обстрелов со стороны украинской армии возросло до семи, среди которых ребёнок. 

Утром 26 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм.

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