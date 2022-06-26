Число раненных жителей Горловки от обстрела ВСУ возросло до семи

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Число раненных мирных жителей Горловки вследствие обстрелов со стороны украинской армии возросло до семи, пострадал ребёнок, заявил мэр города Иван Приходько.
Число раненных жителей Горловки от обстрела ВСУ возросло до семи
  • РИА Новости

«Сегодня очередной тяжёлый день для Горловки и горловчан. Увы, на данный момент уже семь человек ранены, в том числе ребёнок. ВФУ продолжают бить по местам скопления людей и мирным кварталам», — написал он в Telegram.

По словам Приходько, из-за обстрелов разбито более десяти домов и ДК «Гольмовский».

Мэр города призвал жителей увести с улиц и площадок детей, а также как можно меньше находиться вне зданий и сооружений.

«Ещё просьба: при обнаружении закрытых подъездов незамедлительно сигнализировать нам, в диспетчерскую службу администрации города Горловка, либо в чат-бот @Gorlovka_alertbot. Мы незамедлительно отреагируем!» — добавил он.

Открытыми подъезды нужно сохранить на случай очередного обстрела, чтобы прохожие смогли укрыться в нём от осколков боеприпасов или переждать обстрел в бомбоубежище.

Ранее Приходько заявил, что два жителя посёлка Гольмовский и три человека в посёлке Короленко получили ранения из-за обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины.

Утром 26 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм.

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