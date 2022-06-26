Пятеро человек получили ранения из-за обстрелов пригородов Горловки со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что двое жителей посёлка Гольмовский и трое человек в посёлке Короленко получили ранения из-за обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины.
Пятеро человек получили ранения из-за обстрелов пригородов Горловки со стороны ВСУ
  • AP

Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram.

«ВФУ подвергли повторному обстрелу посёлок Короленко в Центрально-Городском районе Горловки, в результате чего пострадали трое мирных граждан, в момент обстрела находившихся на Короленковских прудах около стоянки катамаранов. В посёлке городского типа Гольмовском по ул. Ворошиловградской, 5/14 пострадали двое мирных жителей», — заявил Приходько.

Утром 26 июня представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить