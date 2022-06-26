Пятеро человек получили ранения из-за обстрелов пригородов Горловки со стороны ВСУ

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что двое жителей посёлка Гольмовский и трое человек в посёлке Короленко получили ранения из-за обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины.

Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram.

«ВФУ подвергли повторному обстрелу посёлок Короленко в Центрально-Городском районе Горловки, в результате чего пострадали трое мирных граждан, в момент обстрела находившихся на Короленковских прудах около стоянки катамаранов. В посёлке городского типа Гольмовском по ул. Ворошиловградской, 5/14 пострадали двое мирных жителей», — заявил Приходько.

Утром 26 июня представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм.