В ДНР заявили об обстреле Горловки со стороны ВСУ

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм.

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:20 — населённый пункт Ленинское — населённый пункт Горловка (посёлок шахты Гагарина): выпущено восемь снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Ранее представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские военные обстреляли Сватово в ЛНР из тактического ракетного комплекса «Точка-У». По населённому пункту выпустили одну ракету.