ВСУ обстреляли Сватово из тактического комплекса «Точка-У»

Украинские военные обстреляли Сватово в ЛНР из тактического ракетного комплекса «Точка-У». По населённому пункту выпустили одну ракету.

Об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

Днём ранее сообщалось о том, что украинские военные выпустили по населённым пунктам республики четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У». С 24 июня ВСУ выпустили ракеты по населённым пунктам Стаханов, Брянка и Тепличное.

25 июня в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что украинские военные обстреляли населённый пункт Ясиноватая из «Града».