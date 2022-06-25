В ДНР заявили об обстреле Ясиноватой украинскими военными из «Града»

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские военные обстреляли населённый пункт Ясиноватая из «Града».

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено шесть снарядов из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские военные выпустили по населённым пунктам республики четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У».