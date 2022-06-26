Российские военные уничтожили четыре склада ВСУ с боеприпасами в ЛНР
- РИА Новости
По данным Минобороны, склады с боеприпасами ликвидированы в населённых пунктах Верхнекаменка, Лисичанский и на западной окраине Лисичанска.
«Поражены: живая сила и военная техника в 286 районах, артиллерийские и миномётные подразделения в 62 районах, два пункта управления в районах Висунск и Бармашово Николаевской области», — добавили в ведомстве.
Кроме того, российские силы ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников.
Также военные высокоточным оружием и «Калибрами» нанесли удар по территории учебных центров войск Украины в Черниговской, Житомирской, Львовской областях.