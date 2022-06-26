Российские военные уничтожили четыре склада ВСУ с боеприпасами в ЛНР

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Российские лётчики и артиллеристы за минувшие сутки уничтожили в Луганской Народной Республике четыре склада ВСУ с боеприпасами, два пункта управления в Николаевской области, а также артиллерию и миномёты противника более чем в 60 районах.
Российские военные уничтожили четыре склада ВСУ с боеприпасами в ЛНР
  • РИА Новости

По данным Минобороны, склады с боеприпасами ликвидированы в населённых пунктах Верхнекаменка, Лисичанский и на западной окраине Лисичанска.

«Поражены: живая сила и военная техника в 286 районах, артиллерийские и миномётные подразделения в 62 районах, два пункта управления в районах Висунск и Бармашово Николаевской области», — добавили в ведомстве.

Кроме того, российские силы ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников.

Также военные высокоточным оружием и «Калибрами» нанесли удар по территории учебных центров войск Украины в Черниговской, Житомирской, Львовской областях.

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