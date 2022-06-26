Минобороны России: силы ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские силы ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников.

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Варваровка, Рай-Александровка Луганской Народной Республики, Беляевка Херсонской области, Малая Камышеваха и Малые Проходы Харьковской области», — сказал он.

Ранее Конашенков заявил, что российские военные высокоточным оружием и «Калибрами» нанесли удар по территории учебных центров войск Украины в Черниговской, Житомирской, Львовской областях.