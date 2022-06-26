В воздушном бою под Днепропетровском сбили украинский МиГ-29

В Минобороны России сообщили, что в ходе воздушного боя в Днепропетровской области был сбит украинский истребитель МиГ-29.

AP

«В воздушном бою сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Зеленодольск Днепропетровской области», — говорится в заявлении ведомства. Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков также сообщил, что ВСУ вновь предприняли безуспешную попытку нанести удары по острову Змеиный. Российские военные высокоточным оружием и «Калибрами» также нанесли удар по территории учебных центров войск Украины в Черниговской, Житомирской и Львовской областях.