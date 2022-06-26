Минобороны России: ВСУ вновь попытались нанести удар по острову Змеиный

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Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ вновь предприняли безуспешную попытку нанести удары по острову Змеиный.
Минобороны России: ВСУ вновь попытались нанести удар по острову Змеиный
  • РИА Новости

«Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный. В результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» был сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов», — цитирует его ТАСС.

Конашенков отметил, что жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет.

Ранее Конашенков заявил, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 21 украинский беспилотник, в том числе около острова Змеиный.

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