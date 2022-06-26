Минобороны России: ВСУ вновь попытались нанести удар по острову Змеиный
- РИА Новости
«Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный. В результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» был сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов», — цитирует его ТАСС.
Конашенков отметил, что жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет.
Ранее Конашенков заявил, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 21 украинский беспилотник, в том числе около острова Змеиный.