В Верховной раде рассмотрят законопроект о создании минных полей на границах с Россией

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На рассмотрение в Верховную раду Украины поступил законопроект, предусматривающий расширение пограничной полосы и создание на границах с Россией и Белоруссией минных полей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Верховной рады Украины.

«Проектом закона предлагается выделить вдоль украинско-российского и украинско-белорусского участков государственной границы большей части земли для усиленного обустройства средств защиты и обороны государственной границы Украины (в том числе минных полей)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

Пограничную полосу в районе Белоруссии и России предлагают увеличить до двух километров. Там установят специальный пограничный режим в части запрета свободного въезда, пребывания, проживания, перемещения лиц и проведения работ, которые не связаны с обороной или охраной государственной границы Украины.

Инициатором создания законопроекта стала партия президента «Слуга народа».

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