В ДНР заявили об обстреле Доломитного из «Града» со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Доломитное из РСЗО БМ-21 «Град», заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).