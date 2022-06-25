В ДНР заявили об обстреле Доломитного из «Града» со стороны ВСУ
- AFP
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что было выпущено 20 ракет из БМ-21.
Также Пантелеймоновка была обстреляна снарядами калибра 152 мм.
В ДНР ранее заявили, что ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по Донецку.
Украинские военные также обстреляли Ясиноватую из «Градов».
Следственный комитет России в рамках уголовных дел установит обстоятельства обстрелов украинскими военными территории Донбасса.