В ДНР заявили об обстреле Донецка со стороны ВСУ
- РИА Новости
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что в 15:45 было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.
Также сообщается, что в 16:25 было выпущено ещё шесть снарядов калибра 152 мм по Куйбышевскому и Кировскому районам города.
В ДНР ранее заявили, что ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по Донецку.
Украинские военные также обстреляли Ясиноватую из «Градов».
Следственный комитет России в рамках уголовных дел установит обстоятельства обстрелов украинскими военными территории Донбасса.