В ДНР заявили об обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Украинские военные совершили обстрел Куйбышевского района Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В ДНР заявили об обстреле Донецка со стороны ВСУ
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что в 15:45 было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Также сообщается, что в 16:25 было выпущено ещё шесть снарядов калибра 152 мм по Куйбышевскому и Кировскому районам города.

В ДНР ранее заявили, что ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по Донецку.

Украинские военные также обстреляли Ясиноватую из «Градов».

Следственный комитет России в рамках уголовных дел установит обстоятельства обстрелов украинскими военными территории Донбасса.

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