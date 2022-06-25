Левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под контроль республики

Вся левобережная территория Северского Донца в границах Луганской Народной Республики перешла под её полный контроль. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

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Этого удалось добиться в результате полного освобождения Северодонецка и Боровского, отметили в Минобороны. 25 июня российское Министерство обороны заявило, что силы ЛНР и России полностью освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино. Территория завода «Азот» в Северодонецке контролируется силами ЛНР. Попытка противника превратить промышленную зону предприятия «Азот» в упорный очаг сопротивления сорвана, подчеркнул Конашенков.