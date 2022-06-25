Левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под контроль республики
- РИА Новости
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Этого удалось добиться в результате полного освобождения Северодонецка и Боровского, отметили в Минобороны.
25 июня российское Министерство обороны заявило, что силы ЛНР и России полностью освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино.
Территория завода «Азот» в Северодонецке контролируется силами ЛНР. Попытка противника превратить промышленную зону предприятия «Азот» в упорный очаг сопротивления сорвана, подчеркнул Конашенков.