Медведев предупредил о последствиях для Молдавии в случае поддержки антироссийских санкций
- РИА Новости
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Об этом он написал в Telegram, комментируя по просьбе ТАСС получение Кишинёвом статуса кандидата в ЕС.
«Теперь они побежали впереди паровоза. Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только «дорогих» энергических и других ресурсов, а вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, ещё не попав в ЕС», — предупредил Медведев.
Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что Кишинёв поддержит санкции ЕС против России.