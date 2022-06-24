Спикер парламента Молдавии Гросу заявил, что Кишинёв поддержит санкции ЕС против России

Статус кандидата на вступление в ЕС обязывает Молдавию поддержать новые санкции против России. Об этом заявил спикер парламента Игорь Гросу.

«Молдавия будет солидарна с ЕС, наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности. Очевидно, что мы присоединимся (к санкциям против России. — RT)», — заявил Гросу в эфире телеканала Moldova 1. Его слова приводит РИА Новости.

Между тем ранее вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску сказал, что Молдавия не может в полной мере присоединиться к санкциям против России в связи со слабой национальной экономикой.