Военные ДНР и России уничтожили две гаубицы М777

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Народная милиция ДНР заявила, что военные Донецкой Народной Республики и России уничтожили три установки «Град», две гаубицы М777 и один танк.
Военные ДНР и России уничтожили две гаубицы М777
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооружённых сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 «Град», две гаубицы М777, один танк и один грузовой автомобиль», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что также были подавлены три огневые точки противника в районах населённых пунктов Авдеевка, Камышевка и Первомайское.

23 июня сообщалось, что ракетные войска и артиллерия ВС России поразили взвод поставленных Украине из США гаубиц М777 калибра 155 мм.

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