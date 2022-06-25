Военные ДНР и России уничтожили две гаубицы М777
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«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооружённых сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 «Град», две гаубицы М777, один танк и один грузовой автомобиль», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.
Уточняется, что также были подавлены три огневые точки противника в районах населённых пунктов Авдеевка, Камышевка и Первомайское.
23 июня сообщалось, что ракетные войска и артиллерия ВС России поразили взвод поставленных Украине из США гаубиц М777 калибра 155 мм.