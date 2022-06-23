Ракетные войска и артиллерия ВС России поразили взвод поставленных Украине из США гаубиц М777 калибра 155 мм, заявили в Минобороны России.

«Ракетными войсками и артиллерией поражены 26 пунктов управления... а также подразделения украинской артиллерии в 58 районах, в том числе взвод 155-мм гаубиц М777 на острове Кубанский», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, российские подразделения нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 364 районах. Под огнём также оказался взвод реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе Новопокровское Донецкой Народной Республики.

Российские войска уничтожили американские гаубицы М777 на Украине

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в битве за Донбасс наступил переломный момент.

Также о «переломном моменте» на поле боя для Киева высказался министр обороны США Ллойд Остин. Он не пояснил, в чём именно заключается его оценка ситуации.