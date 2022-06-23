ВКС России уничтожили резервуары с топливом и боевые машины РСЗО под Николаевом
- РИА Новости
Отмечается, что 22 июня высокоточным оружием ВКС в районе Николаева было уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ и до 50 размещённых в ангарах боевых машин РСЗО, в том числе иностранного производства.
Кроме того, за сутки ВКС поразили высокоточным оружием три базы ремонта бронетанковой техники в районе Николаева, четыре пункта управления, живую силу и военную технику в 18 районах.
- ВКС России уничтожили резервуары с топливом и боевые машины РСЗО под Николаевом
Также ракетные войска и артиллерия ВС России поразили взвод поставленных Украине из США гаубиц М-777 калибром 155 мм.