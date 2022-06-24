В МВД ЛНР заявили об удерживании украинскими военными 600 гражданских лиц на заводе «Азот»
- РИА Новости
- © Виктор Антонюк
«В заложниках они держат порядка 600 гражданских лиц», — цитирует его ТАСС.
21 июня посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что около 20 мирных жителей покинули завод «Азот» в Северодонецке через проходную, не контролируемую украинскими военными.
До этого офицер Народной милиции республики Андрей Марочко заявил, что некоторые мирные жители смогли выйти с завода «Азот» в Северодонецке благодаря ухищрениям или «по счастливой случайности».