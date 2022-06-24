МО России: группировка войск «Центр» прорвала оборону ВСУ и блокировала Лисичанск с юга

Соединения и воинские части группировки войск «Центр», прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника и блокировали Лисичанск с юга. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Соединения и воинские части группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Лапина А.П., прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга», — сообщил представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В течение пяти дней ими освобождено 11 населённых пунктов, добавил он.

Из них наиболее крупные: Лоскутовка, Мирная Долина и Устиновка.

Одновременно Южная группировка войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина «завершила разгром окружённой группировки ВСУ в горском котле», сказал Конашенков.

«Российскими войсками и подразделениями Народной милиции ЛНР освобождены населённые пункты Горское и Золотое», — заявили в министерстве.

24 июня стало известно, что четыре батальона ВСУ, одна бригадная артиллерийская группа, около 120 нацистов «Правого сектора»* и до 80 иностранных наёмников были полностью заблокированы российскими войсками в районе Горского и Золотого.

Всего в окружение попали до 2 тыс. человек, по позициям украинских военных вёлся непрерывный огонь.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).