МО России: группировка войск «Центр» прорвала оборону ВСУ и блокировала Лисичанск с юга
- Вид на Лисичанск с трассы Лисичанск — Золотое
- РИА Новости
- © Виктор Антонюк
«Соединения и воинские части группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Лапина А.П., прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга», — сообщил представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В течение пяти дней ими освобождено 11 населённых пунктов, добавил он.
Из них наиболее крупные: Лоскутовка, Мирная Долина и Устиновка.
Одновременно Южная группировка войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина «завершила разгром окружённой группировки ВСУ в горском котле», сказал Конашенков.
«Российскими войсками и подразделениями Народной милиции ЛНР освобождены населённые пункты Горское и Золотое», — заявили в министерстве.
24 июня стало известно, что четыре батальона ВСУ, одна бригадная артиллерийская группа, около 120 нацистов «Правого сектора»* и до 80 иностранных наёмников были полностью заблокированы российскими войсками в районе Горского и Золотого.
Всего в окружение попали до 2 тыс. человек, по позициям украинских военных вёлся непрерывный огонь.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).