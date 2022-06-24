Лукашенко изъявил желание переориентировать на порты Петербурга около 20 млн тонн грузов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым заявил о желании Минска переориентировать на порты города около 20 млн т грузов.

«Мы полностью хотим миллионов 20 т переориентировать, свои потоки, на ваши порты. И буду просить у вас поддержки и помощи. С президентом России мы об этом договорились», — цитирует его БЕЛТА.

По словам Лукашенко, для Петербурга это «хороший кусок работы», который обеспечит хорошие рабочие места.

В феврале белорусский лидер заявил, что президент России Владимир Путин отдал распоряжение о строительстве порта для перевалки белорусских грузов в России.

До этого в белорусском МИД объявили о проработке логистических решений по переориентации всех своих грузовых потоков из портов Литвы в порты других государств.