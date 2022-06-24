Лукашенко изъявил желание переориентировать на порты Петербурга около 20 млн тонн грузов
- AFP
- © Mikhail KLIMENTYEV / Sputnik
«Мы полностью хотим миллионов 20 т переориентировать, свои потоки, на ваши порты. И буду просить у вас поддержки и помощи. С президентом России мы об этом договорились», — цитирует его БЕЛТА.
По словам Лукашенко, для Петербурга это «хороший кусок работы», который обеспечит хорошие рабочие места.
В феврале белорусский лидер заявил, что президент России Владимир Путин отдал распоряжение о строительстве порта для перевалки белорусских грузов в России.
До этого в белорусском МИД объявили о проработке логистических решений по переориентации всех своих грузовых потоков из портов Литвы в порты других государств.