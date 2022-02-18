Лукашенко анонсировал строительство в России порта для перевалки грузов из Белоруссии

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин отдал распоряжение о строительстве порта для перевалки белорусских грузов в России.
Лукашенко анонсировал строительство в России порта для перевалки грузов из Белоруссии
  • AP

«Президент России отдал распоряжение, я его попросил, чтобы помогли нам россияне, не было волокиты, бюрократии. Дело не в деньгах, деньги на это есть, чтобы мы на родине, под Ленинградом, под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн грузов там. При мне были отданы распоряжения, чтобы немедленно это строительство началось... Мы будем грузить там эти миллионы тонн грузов», — рассказал Лукашенко.

Он также отметил, что в таком случае страна не вернётся к перевалке своих грузов через территорию Литвы и Украины.

Ранее посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что белорусские товары смогут поступать на экспорт через российские порты вместо литовских уже в этом году.

До этого в белорусском МИД объявили о проработке логистических решений по переориентации всех своих грузовых потоков из портов Литвы в порты других государств.

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