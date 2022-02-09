Белоруссия может уже вскоре начать перевозить свои товары через порты России вместо Литвы

Посол России в Минске Борис Грызлов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что белорусские товары смогут поступать на экспорт через российские порты вместо литовских уже в этом году.

«Я думаю, что это направление, оно будет реализовано уже в текущем году, в ближайшее время, и мы сможем помочь Белоруссии в перевалке их продукции, которая идёт на экспорт через эти порты», — цитирует его РИА Новости.

Он также подчеркнул, что западные санкции только способствуют тому, чтобы Белоруссия и Россия больше взаимоинтегрировались и усиливали партнёрство.

2 февраля Белоруссия объявила о введении запрета на железнодорожный транзит группы товаров из Литвы.

Это решение было принято после того, как литовская сторона прекратила транзит белорусских товаров через свои порты.