СК расследует обстоятельства убийства чиновника в Херсонской области
- РИА Новости
Об этом информирует СК в своём Telegram-канале.
«Следователи Следственного комитета России установят и расследуют обстоятельства гибели... Дмитрия Савлученко», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что покушение на члена военно-гражданской администрации совершено в Херсонской области.
Машина, в которой находился глава управления семьи, молодёжи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко, была подорвана, он погиб.
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о причастности украинской диверсионно-разведывательной группы к убийству Савлученко.