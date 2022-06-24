СК расследует обстоятельства убийства чиновника в Херсонской области

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Следственный комитет России расследует обстоятельства убийства начальника управления военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко, погибшего в результате взрыва автомобиля.
СК расследует обстоятельства убийства чиновника в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом информирует СК в своём Telegram-канале.

«Следователи Следственного комитета России установят и расследуют обстоятельства гибели... Дмитрия Савлученко», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что покушение на члена военно-гражданской администрации совершено в Херсонской области

Машина, в которой находился глава управления семьи, молодёжи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко, была подорвана, он погиб.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о причастности украинской диверсионно-разведывательной группы к убийству Савлученко.

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