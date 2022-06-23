Европейский вещательный союз подтвердил решение о переносе Евровидения с Украины

Европейский вещательный союз (EBU) принял окончательное решение о переносе песенного конкурса «Евровидение-2023» с территории Украины.

Организатор музыкального конкурса отметил, что «с сожалением принял решение перенести мероприятие в другую страну».

Вместе с этим указывается, что переговоры, касающиеся нового места проведения «Евровидения» в 2023 году, ещё продолжаются.

Также подчёркивается, что решение о переносе музыкального состязания с территории Украины было принято по соображениям безопасности.

17 июня организаторы Евровидения заявили, что Украина не сможет принять конкурс в 2023 году. Такое решение было принято после объективного анализа, учитывались «нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования».

После этого украинский министр культуры Александр Ткаченко заявил, что Киев будет требовать проведения Евровидения на Украине.